Wally Seck s’est vraiment lâché dans l’émission “Mësna Mësu ma”. Dans petite interview, le Faramareen a fait une révélation de taille sur son épouse.

“Une fois, j’au failli perdre Sokhna Aidara à cause de mes bêtises de gamin. Et, je peux dire que j’ai une femme en diamant plus or. Je l’aime c’est pour cela lors de la fête de saint valentin, je lui ai offerte une G2. “, fait-il savoir

