Un derby londonien des extrêmes. A l’occasion de la 32e journée de Premier League, Chelsea se rend dans la banlieue-Est de la capitale anglaise pour y défier West Ham (coup d’envoi prévu à 21h15). Une rencontre qui peut permettre aux Blues de se hisser à la troisième place devant Leicester (si les Foxes ne renversent pas Everton) et de reprendre cinq longueurs d’avance sur Manchester United. De leur côté les Hammers font partie des cinq formations directement concernées par la relégation. Une victoire ce soir pourrait leur permettre de se donner un peu d’air en bas de classement.

Pour cette partie, David Moyes dispose les siens en 4-2-3-1. Lukasz Fabianski occupe les buts, derrière un quatuor composé d’Aaron Cresswell, Issa Diop, Angelo Ogbonna et Ryan Fredericks. Devant la défense Tomas Soucek épaule Declan Rice, tandis que Pablo Fornals, Manuel Lanzini et Jarrod Bowen évolueront un cran plus haut. En l’absence de Sebastien Haller, Michail Antonio conserve sa place en attaque. Pour sa part, Frank Lampard aligne son très efficace 4-3-3. Kepa retrouve son poste laissé à Caballero le temps du match de FA Cup (remporté 1-0 face à Leicester), alors que Marcos Alonso, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et César Azpilicueta forment la ligne défensive. Au milieu, on retrouve le Français N’Golo Kanté, entouré par Mateo Kovacic et Ross Barkley. L’attaque sera quant à elle menée par Christian Pulisic, Tammy Abraham et Willian.

Les compositions des équipes :

West Ham : Fabianski – Cresswell, Diop, Ogbona, Fredericks – Soucek, Rice, Fornals, Noble, Bowen – Antonio

The team news is in! Here’s how we line up this evening…#WHUCHE pic.twitter.com/rocBuDXzsF — West Ham United (@WestHam) July 1, 2020

Chelsea : Kepa – Alonso, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta – Kanté, Kovacic, Barkley – Pulisic, Abraham, Willian

