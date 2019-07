WhatsApp, Instagram, Messenger: une panne touche l’ensemble des services de Facebook

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont actuellement victimes d’une panne à échelle mondiale. Principale conséquence pour les utilisateurs : les photos et images ne s’affichent plus sur leurs applications (ou le site web) et ils ne peuvent pas en publier de nouvelles.

Pour le moment, il est compliqué de savoir exactement ce qui a provoqué un tel black-out sur l’écosystème de Facebook. Dans un message publié à 16h52 sur Twitter, Facebook France reconnaît l’existence de difficultés touchant ses différentes applications, notamment “pour télécharger des images, des vidéos et d’autres fichiers”. “Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite” conclut l’entreprise.

Nous avons connaissance des difficultés actuellement rencontrées par certaines personnes pour télécharger des images, des vidéos et d'autres fichiers sur nos applications. Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite. — Facebook France (@FacebookFR) July 3, 2019