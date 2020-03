Les vidéos de Mamadou Diop, Directeur général de l’Iseg, ont été publiées sur internet par le frère de Dieyna Baldé. Aujourd’hui, nos confrères de Kewoulo Infos racontent comment il a été pris dans les filets.

L’information est livrée par Babacar Touré, Directeur de publication de Kewoulo Infos. Selon lui, la vidéo qui met en scène Dieyna Baldé et Mamadou Diop, Directeur Général de l’ISEG, date de décembre 2019. Ce, suite à un piège monté par Dieyna Baldé, son frère Aly et deux de ses amies, à savoir Bou Ndaw et Abiba.

Une idée qui leur est venue suite au refus de paternité de Mamadou Diop face à la grossesse de Dieyna Baldé. Ce dernier avait dit aux parents et proches de la petite qu’il était sexuellement impuissant à cause d’une maladie. Ce qui l’empêchait de procréer. Pour prouver que Mamadou Diop ne disait pas la vérité, Dieyna Baldé et ses acolytes mûrissent un plan qu’ils mettent en oeuvre le 30 décembre 2019.

Piégé par Whatsapp

Tout commence lorsque Abiba, une amie de Dieyna envoie un message à Mamadou Diop via whatsapp pour le voir. Ce, en lui faisant croire qu’ils s’étaient déjà parlés dans d’autres circonstances et que c’est lui-même qui lui aurait donné son numéro. Ce dernier peu convaincu demande des photos de la jeune fille qui s’exécute et Mamadou Diop accepte de la rencontrer.

Leur premier rendez-vous a lieu le 30 décembre 2019. Après un tour en voiture, Mamadou Diop offre 20000 Francs cfa à Abiba et promet de venir la voir le 31 décembre, selon Babacar Touré.

Le jour-j, le Directeur Général de l’ISEG se rend chez elle, prend ses aises, allant même jusqu’à se déshabiller complètement. C’est ainsi que Mamadou Diop est filmé par les trois filles et Aly qui attendaient juste le moment adéquat pour entrer en jeu.

Vidéo publiée face au refus de Mamadou Diop

Conscient de la gravité de la situation, toujours selon le Directeur de publication de Kewoulo, Mamadou Diop demande que la vidéo soit supprimée et accepte la paternité de la grossesse de Dieyna Baldé. Mais il ne tient pas sa promesse.

C’est ainsi que Dieyna et Aly envoient la vidéo filmée le 31 décembre à certains membres de leur famille. Des images qui finissent par se retrouver sur la place publique. Mamadou Diop a d’ailleurs porté plainte pour diffusion d’images dégradantes.