Sadio Mané est dans une véritable famille à Liverpool. L’illustration parfaite est la récente déclaration de son coéquipier Georginio Wijnaldum.

L’été dernier, au Caire (Egypte) Sadio Mané et les Lions du Sénégal avaient atteint la finale de la CAN 2019. Même si le joueur de Liverpool et loin de l’Angleterre, ses performances ont été suivies par certains de ses coéquipiers. Avant l’affiche ultime de la compétition, l’international néerlandais a prodigué quelques conseils au meilleur football africain. Ce qu’il a révélé lors d’une interview accordée à Football Daily.

«Avant la finale de la CAN 2019, j’ai conseillé à Sadio Mané de ne pas tirer les penaltys », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Sadio est mon ami et nous faisons souvent des blagues ».

Wijnaldum fait allusion aux deux penaltys ratés par Sadio Mané lors de la CAN 2019 face au Kenya en phase de groupes et à l’Ougande en 8ès de finale. Notons que le Sénégal a été battu par l’Algérie en finale sur une réalisation de Baghdad Bounedjah dès les premières minutes de jeu.

Drogba et Mido, il y a embrouille ! Finale de la CAN : Ce qu’a dit Wijnaldum à Mané | La Matinale