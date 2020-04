De janvier 2017 à l’instant T, le bilan de Wilfred Ndidi (23 ans) à Leicester City est totalement positif. Recruté à Genk suite au départ de Ngolo Kanté, l’international nigérian a su jouer pleinement son rôle. Et est devenu l’un des tauliers à son poste en Premier League. Du coup, il suscite les intérêts des clubs plus huppés dans le royaume.

Dans une interview à ESPN, Ndidi a adressé un message particulier à ces courtisans. Il a été clair. Le milieu de terrain se sent à l’aise chez les Foxes et ne songe pas à un départ.

« Nous sommes en bonne forme et je m’amuse bien ici. J’ai toujours un contrat avec Leicester. J’apprends et j’essaye de m’améliorer tous les jours et je suis bien ici donc pas besoin d’aller nulle part », a-t-il déclaré.

Notons que Wilfred Ndidi est dans le collimateur d’Arsenal et de Manchester United. Elément de base du jeu prôné par Brendan Rodgers, le Super Eagle confirme son statut en disputant 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Africa Top Sports

