Will Smith aurait donné son accord

Depuis plus de 20 ans, Will Smith et Jada Pinkett Smith filent le parfait amour. Mais alors que le couple semble toujours aussi solide malgré les années, il semblerait que les deux tourtereaux aient décidé de former un couple libre. Ainsi, le chanteur August Alsina a révélé avoir eu une histoire d’amour avec Jada Pinkett Smith lors d’une interview accordée à Angela Yee pour The Breakfast Club : “Je n’aime pas le drame. Cela me rend nauséeux. Je ne pense pas que ce soit important pour les gens de savoir ce que je fais, avec qui je couche, avec qui je sors, n’est-ce pas ? Mais pour cet exemple, c’est très différent car, comme je l’ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me regardent de travers à propos de cette histoire. C’est parce que les gens ne connaissent pas la vérité, mais je n’ai jamais rien fait de mal”. Le chanteur a assuré que Will Smith avait donné son accord : “J’ai discuté avec Will Smith. Etant donné qu’ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie comme ils ont pu en parler à plusieurs reprises, et sans impliquer le romantisme, il m’a donné sa bénédiction”.

August Alsina a assuré que cette relation avait été importante pour lui : “Je me suis totalement donné dans cette relation pendant des années de ma vie. J’ai vraiment et sincèrement profondément aimé, et j’ai une tonne d’amour pour elle. Je me suis dévoué à ça. Je me suis donné entièrement. A tel point que je peux mourir maintenant et être ok sachant que je me suis déjà donné entièrement à quelqu’un. J’en tremble maintenant parce que ça a failli me tuer. Pas failli, ça m’a tué. Ça m’a fait devenir une autre personne, un nouveau moi. Ça m’a détruit. Je sais que je suis complètement béni et cette conversation est difficile parce qu’elle est tellement difficile à comprendre pour les gens, mais – une fois qu’elle commence à m’affecter, je dois parler de ma vérité”. Si Will Smith n’a pas encore pris la parole sur cette affaire, l’équipe de Jada Pinkett Smith a assuré auprès de Page Six que tout cela n’est “absolument pas vrai”.

Par Alexia Felix