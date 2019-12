La structure Luc Nicolaï and Co que dirige Luc Nicolaï depuis plus de deux décennies pourrait changer de mains d’ici peu. Lors de la signature de contrat lundi dernier au bureau de l’avocat de Luc Nicolaï, son fils Willy Nicolaï a fait une révélation de taille sur le futur de cette structure en déclarant dans Senegal7 qu’il est le nouveau boss : «On peut dire que je suis le nouveau patron de Luc Nicolaï and Co parce que mon père me met de plus en plus au-devant de la scène. Mes responsabilités dans ce label s’amplifient année après année et cela m’a permis de davantage maîtriser l’environnement de la lutte. D’ici très peu de temps, on ne verra plus Luc Nicolaï car ce sera Willy Nicolaï qui va se charger de piloter la structure Luc Nicolaï and Co. Le processus suit son cours et ce qui doit arriver va arriver d’ici peu.

senegal7

