La suite après cette publicité

En ouverture de la 32e journée de Premier League , Aston Villa s’incline face à Wolverhampton à Villa Park sur le score de 1-0. Sur une série de huit matchs sans défaite en championnat avant la partie (la dernière étant face à Liverpool, 2-1), les troupes de Nuno Espírito Santo remontent provisoirement à la 5e place, à deux points de Chelsea et trois de Leicester. Pour les locaux (19e, 27 points), qui se déplaceront à Anfield dimanche prochain, les choses se compliquent sérieusement.

Disposés dans leur habituel 3-5-2, les Wolves ont rapidement pris l’ascendant dans ce match avec une première tête plongeante de Raúl Jiménez stoppée sur sa ligne par Orjan Nyland (19e), puis sur un tir de Diogo Jota (42e). Un manque de réussite qui a finalement donné confiance aux locaux, proches d’ouvrir la marque juste avant la pause (45e). C’est finalement Leander Dendoncker, avec un enchaînement parfaitement exécuté crochet-frappe aux abords de la surface, qui a débloqué la situation (1-0, 62e) pour des Wolves bien plus en verve après l’entrée de Traoré (60e). Derrière, les Villans ont fortement poussé avec un bloc plus haut, s’exposant par la même aux contres des Loups. Solidaires et disciplinés jusqu’au bout, les Wolves ont tenu bon et réalisent une bonne opération à une semaine d’un déplacement à l’Emirates Stadium.

Le classement de Premier League