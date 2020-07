C’est le projet de World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme. En annonçant mardi son plan stratégique quadriennal, l’instance dévoile de nouvelles ambitions.

Entre autres, l’organisation de nouveaux championnats du monde de course hors stade. Un championnat du monde combinant le semi-marathon, une course à participation de masse et la marche, par exemple, est actuellement à l’étude.

Egalement envisagé, un championnat du monde de course hors stade, où pourraient être réunis le cross-country, le trail et la course en montagne.

Par ailleurs, World Athletics prévoit doubler son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi que la multiplication par deux du nombre de ses partenaires privés.

Africa Top Sports

