Un Guinéen a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier lundi. Il a été jugé pour les délits de fuite et détention de permis de conduire non autorisée. Ce, après avoir heurté une vieille dame. Mamadou W.Diallo a écopé 6 mois de prison ferme et doit payer 150 000 francs Cfa d’amende à la partie civile.

Devant la barre, Mamadou W. Diallo explique : «J’ai été interpellé depuis la Guinée où je m’étais rendu pour une visite à mes parents. La propriétaire du véhicule L200 que je conduisais m’a dit qu’on m’a accusé d’avoir heurté une femme. C’est à la suite que je suis revenu à Dakar», narre-t-il, jurant qu’il n’avait pas pris la poudre d’escampette.

La victime Fanta, elle, a presque perdu la motricité. Elle n’arrive plus à marcher toute seule. Elle a bénéficié d’une incapacité temporaire de travail (Itt) de 10 jours. Elle est soutenue par une commerçante qui s’appelle Rachelle Gomis. D’ailleurs, c’est cette dernière qui a pris en charge tous les frais médicaux de Fanta.

Agé seulement de 23 ans, Mamadou W. Diallo roulait à vive allure le jour de l’accident. Pire, il détenait un permis de conduire de la République de Guinée Conakry.