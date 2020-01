C’est sur la tfm que cette histoire sordide est racontée à l’émission Xalass ce mardi 7 décembre 2020.Un jeune Sénégalais a posté sur facebook un message qui lui a valu d’être poursuivi par les illiminatis (franc-maçons). »Je me demande comment je vais avoir de l’argent pour combler ma maman, écrit-il sur les réseaux sociaux ? ». Et c’est cette question postée qui va lui apporter une réponse d’enfer. Lisez calmement son récit époustouflant : « Après avoir posté ce message, vu ma situation familiale, quelqu’un m’a répondu. Il me dit que je suis un grand animateur et que j’ai de l’avenir. Ensuite, il m’a demandé de lui envoyer des photos où je suis habillé en noir et aussi tout nu. Je m’exécute. Il m’a envoyé un badge noir à l’effigie bigarrée et m’a promis de m’envoyer de l’argent sur mon compte bancaire. Ainsi, j’ai commencé à douter c’est ainsi que je me suis confié à quelqu’un. Ce dernier me dit que ce sont les illiminatis, les franc-maçons qui m’ont contacté. J’ai aussitôt pris peur et j’ai décidé de me déconnecter. Ainsi, en voulant passer à l’acte, le gars qui m’avait contacté me dit que ce n’est pas la peine que je me déconnecte car ils ont déjà pris mon « âme », qu’ils ont confié à leur Chef. Et que maintenant ce qui reste à faire, c’est de venir prélever mon sang. Bizarrement, le lendemain matin, je me réveille et je vois un peu de sang sur mon corps comme-ci ,on me l’avait prélevé. »Terrible ! Voici l’histoire glaçante de ce jeune Sénégalais qui risque de ne plus échapper aux franc-maçons.

