Xavi a fait l’annonce sur sa page Instagram. L’Espagnol se sent bien et il est isolé.

« Aujourd’hui, je ne pourrai pas accompagner l’équipe lors du retour à la compétition officielle », a écrit le manager d’Al Sadd Xavi Hernandez sur Instagram. «Il y a quelques jours et suivant le protocole de la Qatar Super League, j’ai été testé positif sur le dernier COVID-19.

« Heureusement, je suis en parfait état mais conformément au protocole, je suis allé dans l’isolement jusqu’à ce que je le surmonte. Lorsque les autorités sanitaires me le permettront, je rejoindrai ma routine quotidienne et travaillerai avec plus de désir que jamais. » Xavi est le deuxième cas managérial de haut niveau confirmé par un club après que son compatriote, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ait été testé positif à la mi-mars.

