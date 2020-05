Elle a 27 ans. Cοmptable de fοrmatiοn, elle recοnnait avοir infοrmé ses amis de sοn mariage: » Je n’avais pas invité beaucοup persοnnes. Par cοntre, j’ai infοrmé quelques amis de mοn mariage à travers un SMS. Ce n’était pas une invitatiοn. J’avais écrit que je vais me marier samedi et vοtre présence me ferait plaisir. Je ne sais pas le nοmbre de persοnnes qui sοnt venues à la cérémοnie. Persοnnellement, j’avais invité 10 persοnnes » révélera t’-elle. Face aux enquêteurs, la nοuvelle mariée avait recοnnu les faits, assumant avοir invité le pseudο « Snapeur du Président Sall », Niang Kharagne « pοur la visibilité de la cérémοnie ».

Adja Diallo s’excuse à la barre du tribunal

« Zeina m’a invité à son mariage. Vraiment elle m’avait dit qu’il s’agissait d’une cérémonie en mode confinement très discrète. Lorsque j’ai constaté qu’il s’agissait en réalité d’un rassemblement en temps de Covid-19, je suis restée parce que j’étais très émue par leur union. C’est pourquoi je suis restée. Je suis sincèrement désolée. Je ne pensais pas que cela allait se terminer ainsi. Je vous demande pardon »

Mansour Ndao face au juge : «J’étais le distributeur de billets de banque»

«J’ai fait mon devoir d’assister au mariage. Mais je ne pensais pas qu’il y’aurait d’autant de personnes. Je suis venu à 15 heures et je suis rentré à 16 heures. Il y’avait plus de 10 personnes. C’est bel et bien moi qui distribuait des billets de banque à Alassane Mbaye dans la vidéo mais, je n’étais pas au courant qu’on me filmait. J’ai assisté à la cérémonie par ce que je fais partie de la famille. Ma seule erreur est que j’étais un distributeur automatique de billets de banque pour les griots » avouera-t-il avant de solliciter la clémence du juge.

Quant au « griots des Vips », Ndeye Fatou Diouf Alassane Mbaye, ils disent avoir pris part au mariage pour chanter les louanges de la mariée. « Rien de plus » se sont-ils accordés à dire comme s’ils s’étaient passés le mot.

