Les mouvements citoyens Aar Li Nu Bokk et Noo Lank se sont inquiétés du sort de leur camarade Abdou Karim Guèye alias «Xrum Xax», en prison depuis déjà plusieurs semaines.

Face à la presse ce mercredi 1er juillet, ils ont manifesté leur «profonde indignation» face au traitement que lui inflige l’Etat du Sénégal.

«Nous tiendrons le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à notre frère et camarade Xrum Xax», ont-ils déclaré, rappelant que le rappeur «n’a fait qu’exprimer une opinion et qu’il se relève à peine de lourdes interventions chirurgicales. Il convient de le libérer».

Et d’ajouter : «Abdou Karim Guèye est souffrant. C’est pourquoi il a été transféré du Cap Manuel au pavillon spécial. Il a été perfusé pendant toute la nuit du 28 au 29 juin.»

Abdou Karim Guèye a été condamné à 3 mois de prison ferme, pour «provocation à un attroupement armé et outrage à agent».