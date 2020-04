Ya Awa risque de semer la zizanie entre Youssou Ndour et El Hadji Ndiaye. En effet, l’émission “célébrité et religion”, un concept de la 2STV depuis 2013 qui a été confiée à l’animatrice pour une animation durant la saison 2018 -2019 s’est retrouvée sur la TFM avec la même présentatrice .

Une attitude qui n’est pas du goût de la 2stv. Raison suffisante pour attaquer You et sa bande. La direction générale de la 2STv a jugé honteux et mal saine de la part de la présentatrice qui a quitté sa télévision sans explication et plus grave de vouloir voler un concept pour le proposer à une concurrente.

D’après nos confrères de sanslimites, le PDG du de la 2STV a joint le PCA de la SODAVE, Ngoné Ndour pour la mettre au parfum de cette histoire. Selon Ngoné Ndour “‘un huissier va rendre visite à la TFM dès lundi pour leur notifier du vol de concept de l’émission “Célébrité et religion”