Yakham Mbaye, le directeur du quotidien national Le Soleil, responsable de l’Apr n’a pas raté l‘occasion de fustiger la récente sortie du ministre conseiller, Mbaye Ndiaye, qui a affirmé que le président Macky Sall en est à son premier mandat.

PUBLICITÉ

«Il a eu tort, et gravement, d’avoir dit tout ce qu’il a dit. Il n’a pas le droit à tenir de tels propos», a dit Yakham Mbaye dans une interview accordée à Libération, ce vendredi.

« Nous tous qui sommes dans la proximité du Président, nous devons avoir conscience que nous avons perdu, et tant que nous serons au pouvoir et à ses cotés, le droit d’exprimer nos opinions en public », a-t-il poursuivi. Pour Yakham Mbaye, «le Président Macky Sall ne mérite pas tout ce qu’il subit de nos faits, il ne mérite pas de subir à longueur de sorties médiatiques, nos gaffes récurrentes qui sont autant d’insultes à l’intelligence des Sénégalais finalement amenés à nous mépriser ».