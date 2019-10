Le Ministre et Directeur Général du “Soleil”,Yakham Mbaye n’a pas attendu longtemps pour s’attaquer au leader du Pastef après l’émission face à Pape Alé Niang hier sur la Sen TV.Selon lui, Ousmane Sonko est prêt à tout pour parvenir à ses fins.Le traitant de menteur,le Boss de l’Astre de Hann d’indiquer que un député paye chaque mois 54 567 FCfa au lieu de 1500 F annoncé par Sonko.

Il ajoute que le député sénégalais paie trente-six fois plus d’impôts que ce que Ousmane Sonko dit.Yakham Mbaye se demande comment un homme qui veut devenir président de la République peut-il mentir avec une telle audace. ” Depuis près de trente mois, en plus de moult avantages, comme député, Sonko perçoit mensuellement plus d’un demi million de francs Cfa au titre de «Complément d’indemnité de représentation». Une somme qu’il encaisse toute honte bue pour ensuite aller «représenter» cette institution à sa manière : en l’insultant”, rapporte seneweb