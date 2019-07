Yakham Mbaye persiste et signe : « le reportage de la BBC est un coup monté »

Yakham Mbaye n’a pas encore fini de parler de l’affaire BBC. Le journaliste persiste et signe que le reportage de la BBC est un coup monté

«Ce documentaire est un véritable coup monté pour déstabiliser le président Macky Sall à travers son frère Aliou Sall. Il y’a des non dits dans cette affaire. Je vous affirme qu’elle sera tirée au clair et les responsabilités seront tôt ou tard situées.», a déclaré Yakham Mbaye dans l’émission Sen Jotay de la Sen Tv.

Le Directeur Général du Soleil dénonce également une politisation de cette affaire par des responsables politiques de l’opposition qui cherche à atteindre le président Macky Sall. «Il y’a trop de spéculations et de contrevérités dans cette affaire. Les leaders politiques qui veulent profiter de ces accusations pour solder des comptes politiques ont tous été entendus par les enquêteurs et ils sont incapables de fournir la moindre preuve qui incrimine Aliou Sall», accuse M. Mbaye.

Par ailleurs, Yakham qui revendique son amitié avec le frère du président a annoncé qu’il n’a jamais été d’accord avec ce dernier dans sa décision de démissionner de la Caisse de Dépôt et de consignation. «Je ne suis pas d’accord avec la démission d’Aliou Sall. Il fait seulement l’objet d’accusations qui, jusqu’à présent ne reposent sur aucune preuve.», a soutenu Yakham Mbaye.

Le journaliste rassure également que, « la volonté politique affirmée par le chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance est sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal. «Le chef de l’Etat a posé des mesures fortes pour protéger les ressources naturelles et le patrimoine du Sénégal. Et, il a affirmé lors des concertations sur le contenu local tenues récemment à Diamnadio qu’il ne laissera personne porter atteintes aux ressources naturelles du pays».