Avec une voie aussi douce que sévère, Yasmine Bouchene s’explique : « je suis dans le milieu du foot depuis longtemps. J’ai live-tweeté pleins de matchs, même les plus obscurs dans les championnats les plus obscurs (Rires). Je suis journaliste à la base, j’ai été chroniqueuse dans des émissions de sport… J’ai gravité autour (du milieu, ndlr) de longues années, puis je me suis dit : “why not ?” » Cinq mois après avoir envoyé son dossier, la jeune femme est agent.

Un associé mystère, déjà plusieurs joueurs dont un ex de l’OM

Celle qui se définit comme une « droguée au challenge » est accompagnée dans ce nouveau défi par un associé dont elle souhaite taire le nom, mais qu’elle décrit comme l’une des références en termes de statistiques au niveau du championnat local. Indice supplémentaire, ce dernier est « Allemand ». Comme une manière d’enterrer la hache de guerre de 1982 (et du fameux « match de la honte ») s’amuse-t-elle à ajouter. Mais au-delà de la forme, l’homme mystère est un allié de poids, car « agent en Allemagne et en Europe ».

Si Yasmine Bouchene n’a pas voulu nous dévoiler le nom de la future entité (qui fera l’objet d’une campagne de communication prochainement) ou sa liste de joueurs, elle en a dessiné les contours : « on a déjà des joueurs que l’on suit et que l’on essaie de placer en Algérie ou à l’étranger et ma plus grande fierté est que l’on a aussi une joueuse (…) On a un joueur algérien qui joue en Liga, deux autres qui sont dans le championnat algérien et on a un ex-joueur de l’OM que l’on aimerait bien relancer… », Mais aussi les valeurs, un point essentiel : « on cherche des talents bien sûr, mais on cherche avant tout des professionnels. Ce n’est pas propre à l’Algérie, mais je pense que les jeunes joueurs n’ont pas l’encadrement ou la maturité qu’il faut. Pour un jeune ce n’est pas son talent qui fera la différence, mais son professionnalisme. Je leur dis que je veux des Halliche (Rafik Halliche). Il n’a jamais eu d’écart de conduite, il a toujours travaillé, cravaché. Moi, je veux ce genre de joueurs. »

« Agent ça ne doit pas être un terme érodé »

Une mentalité que l’Algérienne veut aussi apporter au milieu qui traîne une réputation pour le moins obscur. Il s’agit d’ailleurs de la raison principale – en plus de sa passion pour le jeu – de ce changement de vie : « c’est le fait de vouloir un peu changer les choses qui ont tendance à être très opaques. Un peu de rigueur, de professionnalisme, de transparence, ça ne pourrait faire que du bien. Agent ça ne doit pas être un terme érodé ou dans une optique de business. On cadre un joueur, on le suit dans sa carrière et il ne faudrait pas prendre ça à la légère. »

Et qu’importe si à ce jour elle est la seule femme agent de joueurs en Algérie ou que le milieu reste très masculin : « c’est une difficulté que j’ai eue par le passé donc ce n’est pas un problème. Je suis entrepreneur à la base, j’ai commencé assez jeune, le fait de à nouveau faire face au sexisme ou au machisme ça ne me dérange pas tant que ça », pose-t-elle déterminée. Car pour Yasmine Bouchen, le plaisir est dans le défi : « je suis totalement droguée de challenge, plus c’est fou et plus ça m’intéresse. Étrangement avec ce nouveau projet je cherche de la stabilité et je me dis que c’est un risque calculé. Certains ont joué à ce jeu-là et l’ont gagné. Pourquoi pas moi ? » Le rendez-vous est pris.

