Victime d’un accident à Buggy, Yassine Benzia va passer plus de temps que prévu à l’infirmerie. Pas plus tard que quelques jours, le milieu de terrain a subi une deuxième opération à la main gauche ; la partie beaucoup plus touchée. Le revoir sur une pelouse ne sera pas de sitôt.

Interrogé sur l’état de santé de Benzia lors d’un entretien à L’Equipe, le président de Dijon n’a donné aucune bonne nouvelle. Selon ses propos, la priorité actuelle n’est pas de connaitre la date à laquelle il sera de retour à la compétition.

« Je ne vais pas parler de durée minimum d’absence, c’est privé et de l’ordre médical, on reparlera de foot le moment venu », a fait savoir Olivier Delcourt.

Une longue absence qui coupe l’herbe sous le pied de Yassine Benzia qui a connu une greffe de la peau après deux opérations. Etant sur une bonne dynamique avant l’arrêt de la Ligue 1, le Fennec devra tout reprendre à zéro à son retour.

Africa Top Sports

L’article Yassine Benzia : Le président de Dijon se prononce sur l’accident de l’Algérien est apparu en premier sur Snap221.info.