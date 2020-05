L’émission Face2Face de la TFM reçoit le leader du mouvement « Def lila War », l’économiste, Yassine Fall, qui avait déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2019 avant de soutenir la coalition « Sonko 2019 ». L’économiste dénonce au micro de AÏssatou Diop Fall Niang, la corruption qui entoure la gestion des 1000 milliards du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) :

« C’est triste, le corona a montré ce qui est bien en nous mais aussi ce qui est mauvais en nous. C’est de la corruption à grande échelle mais le plus dangereux c’est que c’est un partage des biens du peuple. Celui qui mange l’argent du peuple entrera dans l’histoire comme étant un ennemi du peuple. C’est ce que les « toubabs » appelle la boulimie du pouvoir. Les Sénégalais lui ont donné les pleins pouvoirs avec l’Etat d’urgence. Et il fait du n’importe quoi ? C’est du « Ma tey ». Mais le Force Covid sera évalué et tous ceux qui ont géré ces fonds vont rendre compte. » à déploré Mme Fall