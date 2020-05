Le leader du mouvement « Def lila War », l’économiste, Yassine Fall est l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall. L’économiste revient sur ses propositions qu’elle avait faite pour éviter des pertes d’argent dans la gestion des 1000 milliards du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) :

« J’avais d’autres propositions concernant la distribution des vivres. Dans chaque coin du sénégal, il y a des populations qui possèdent toutes des téléphones portables. Et il faut le dire chaque sénégalais en possède. Et avec les transferts, le président aurait envoyé de l’argent aux sénégalais. Et d’un autre côté, il adevait diminuer les prix des denrées de premières necessités. Cela lui aurait évité les milliards du transport, ensuite cela aurait permis la liberté d’achat des ménages. Aujourd’hui, les ménages ont reçu des miettes. » a dit Mme Fall