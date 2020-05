Le leader du mouvement « Def lila War », l’économiste, Yassine Fall est l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall. L’économiste revient sur le manque de transparence dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) :

« Si Macky voulait être transparent, il l’aurait fait en mettant en place une entité indépendante. Nous sommes dans une situation de pandémie et on prend l’argent du contribuable pour vouloir le confier à son beau-frère. Sur le comité de suivi Macky a mis la charrue avant les bœufs. Et rien n’est transparent » a dit l’économiste Yassine Fall.