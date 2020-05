L’émission Face2Face de la TFM reçoit le leader du mouvement « Def lila War », l’économiste, Yassine Fall, qui avait déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2019 avant de soutenir la coalition « Sonko 2019 ». Avec la Pandémie la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) occupe les devants de l’actualité. Appelée par le président Macky Sall, l’économiste est revenu sur son désistement dans l’équipe du comité de suivi : « Le président nous avait tous demandé de faire partie du comité de suivi du force covid-19. J’ai préféré répondre par email car les écrits restent. J’ai demandé trois choses au préalable : les termes de références du Force covid-19, la gestion des fonds, et à qui le comité doit rendre compte. Et j’ai précisé que mon nom n’y figure pas tant que je n’aurai pas eu des réponses à mes trois questions. Mais quand j’ai vu comment le président comptait mettre sur pied ce comité suivi, j’ai été découragé. Ils ont tout fait sans nous consulter et voulaient nous mettre devant le fait accompli. Pour moi sans termes de références, pas question de faire partie du comité de suivi du Force covid »