Le samedi 16 juillet 2011 à 15h30, à l’hôtel Pullman, se tenait une série de conférences sur leadership et mutations dont l’invité Yékini était considéré comme un leader de son temps par LEAD Africa Francophone. Et selon ladite structure, Yékini est le maître incontesté de l’arène sénégalaise. Mais, au-delà de ce palmarès sportif élogieux, l’attention doit surtout porter sur ses qualités de leader dont le parcours et la trajectoire si singulière devraient inspirer toute génération. De par son comportement exemplaire et le respect qu’il incarne, Yékini s’est hissé au rang des personnalités que LEAD promeut comme modèles. Il est crédible, tant au plan national qu’au niveau africain et international. Pour cette 11ème promotion de LEAD Africa, Yékini venait de succéder à d’illustres personnalités qui ont reçu la même distinction. Il s’agit, entre autres, de feu Kéba Mbaye, Marie Angélique Savané, Joseph Zérbo, Cheikh Modibo Diarra dans la presse.

