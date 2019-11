Suite au rappel à Dieu de Pape Dia, frère de Bombardier dimanche dernier à Mbour, le monde de la lutte se donne rendez-vous chez la maison du défunt pour présenter leur condoléance à la famille. Ainsi, le Tigre de Fass Gris Bordeaux, Yahya Diop Yékini, Eumeu Sène sont les premiers à se présenter sur les lieux. Et dans une ambiance calme et posée, ils ont discuté avec leur ancien adversaire Bombardier et ont pris le repas ensemble. Comme quoi, les lutteurs se considèrent aussi comme des frères inséparables.

