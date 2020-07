Depuis sa retraite, Yékini se fait de plus en plus rare et ne fait pratiquement plus de sortie sauf si la situation l’exige. Et cette fois-ci, l’on a vu l’auteur d’un palmarès de 15 ans sans défaite et 8 ans de Roi des arènes partir à la plage pour faire des entraînements afin de pouvoir maintenir son état de forme, après sa retraite.

Lutte TV

Cet article Yekini l’ex roi des arènes débarque encore est apparu en premier sur Sunubuzz.