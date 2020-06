Ce vendredi 28 juin, les populations de Dialaw, notamment celles de Yène se sont réunies au cours d’une assemblée pour discuter une nouvelle fois d’un litige foncier. Cette fois, c’est un patrimoine, un totem du village de Yène appelé “Niayum Ndjot” qui a été agressé. Selon, Massamba Mbaye, habitant du village, c’est un certain Tahirou Mbaye qui dit avoir une délibération. Sur ce, le chef de village et l’ensemble des notables sont allés à la mairie faire des investigations pour voir s’il a une délibération ou non et la mairie a soutenu que cet espace n’a pas été octroyé et ignore totalement l’existence de cette délibération, informe t-il. Massamba Mbaye de poursuivre que “nous sommes déterminés à défendre l’ensemble du patrimoine de cette contrée. On ne laissera personne nous spolier ou prendre notre bien commun pour se l’approprier…”





