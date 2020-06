Baye Fall, un élément de la Brigade de Recherches du commissariat de Yeumbeul a été arrêté pour vol.

Selon Les Échos, il est accusé par un couple sénégalo-espagnol de lui avoir dérobé des parures en or d’une valeur d’un million Fcfa et un sac contenant de précieux objets.

Le couple, qui revenait d’une course de la banlieue, a été interpellé en plein couvre-feu.

Lors d’un contrôle, le policier Baye Fall en profite et confisque le sac du couple et les parures en or, d’après le récit du journal.

Après enquête, Baye Fall sera démasqué avant d’être arrêté par un commando de six agents. Il est emprisonné au camp Abdou Diassé.

avec sunubuzz