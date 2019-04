Yeungouleen : une nouvelle affaire de “Goordjiguén” défraie la chronique

La Sûreté urbaine de Dakar a réussi à démanteler une sale affaire d’homosexuel et de prostitution juvénile au milieu de la capitale sénégalaise. Les poulains du commissaire Dramé ont, en effet, réussi à mettre la main sur un certain D. Camara, recherché pour une affaire de scandale sexuel, viol, acte contre nature et détournement de mineur.

Selon Dakarposte, le sieur Camara a été arrêté puis déféré au parquet car il faisait des rapports sexuels par voie anale avec plusieurs jeunes garçons, dont certains avaient environ 17 ans. Et, révèle Dakarposte, c’est dans la boite de nuit « Yengouleine », sis à Nord Foire, que les homosexuels avaient élus domicile pour s’adonner à leurs prestations sexuelles.

Interrogé par les limiers, le principal mis en cause, D. Camara, a reconnu les faits.

Avec Senenews