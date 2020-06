Les ministres Néné Fatoumata Tall de la jeunesse, Malick Sall de la justice et Abdou Karim Fofana de l’Urbanisme du logement et de l’Hygiène publique, et les députés Mamadou Lamine Diallo, Soda Marème Ndiaye sont les cas contacts avec la socialiste Yéya Diallo.

A en croire L’As, ils ont été placés sur la liste par les éléments du ministre de la Santé et de l’action sociale. L’activiste Maïmouna Bousso très connue pour sa verve figure également parmi les cas contacts suivis.

6 129 cas au Sénégal

A la date du 24 juin, 1 963 patients atteints de la Covid-19 sont sous traitement dans les différentes structures. Et le Sénégal compte 6 129 cas d’infections au coronavirus officiellement déclarés depuis le 2 mars par le ministère de la Santé. 93 malades ont succombé à la Covid-19.