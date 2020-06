Yeya Diallo, députée à l’assemblée nationale et par ailleurs présidente du mouvement national des jeunesses féminines du Parti socialiste vient de porter à notre connaissance qu’elle a été testée positive à la Covid-19. Par fraternité, au nom de la solidarité et en raison des liens qui nous unissent, je voudrais en mon nom personnel, au nom du Parti Socialiste lui témoigner de notre affection qu’accompagne notre solidarité. Oui nul n’est à l’abri totalement de la pandémie due au virus si angoissant ! Nous restons cependant debout et vigilants. En tant que croyants, nous prions pour que cette perle rare s’en sorte bien et très vite. Notre confiance aux Médecins et spécialistes nous rassure et nous en profitons pour nous rappeler la nécessité de rester inextricable à l’observation stricte des règles barrières partout.

Camarade députée Yeya, tu as encore beaucoup à faire pour notre pays, par notre parti. Debout ! Camarade VILANE.