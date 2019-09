La femme de l’homme d’affaires, Tahirou Sarr, mis en cause par Ousmane Sonko dans l’affaire dite des 94 milliards FCfa, qui a fait les frais de sa proximité avec un membre de la famille de son mari et richissime homme d’affaires, souvent cité dans des transactions financières, foncières et immobilières. Cette fois, c’est 5 kg d’or, estimés à 142,7 millions de FCfa qui ont été volés dans la demeure de sa femme, sise à Yoff Layène…

La richesse matérielle des Sénégalais ne passe pas inaperçue en général. Certains d’entre eux, utilisent ce pouvoir financier pour l’achat de biens mondains. Histoire de s’aligner au rang des plus nantis. Ces derniers courent souvent le risque d’exposer leurs biens matériels et même, leurs vies.

Ainsi, Tahirou Sarr semble avoir une vie accomplie, une liquidité financière hors norme. Mais cette fois, à l’occasion des fêtes de Tabaski, un de ses frères aurait usé de subterfuges, assez bien réfléchis, pour dérober de l’or dans la demeure de sa femme, Mariétou Sy, sise à Yoff Layène.