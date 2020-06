Sous contrat avec Galatasaray jusqu’en juin 2021, Younès Belhanda pourrait quitter le club turc, ce dernier ne voulant plus de lui. Dans le viseur de la formation saoudienne d’Al Hilal, l’ailier marocain n’arrive pas pour le moment à s’entendre avec cette formation, en discussion avec lui depuis quelques semaines.

En effet Al Hilal a proposé sept millions d’euros aux dirigeants de Galatasaray, lesquels ont rapidement accepté cette offre. Toutefois, le salaire de Belhanda pose problème.

Alors que les responsables d’Al Hilal lui proposent quatre millions d’euros par an, l’ancien Montpelliérain ne l’entend pas de cette oreille et en exige six. Ses exigences ont tendance à décourager Al Hilal, mais les discussions se poursuivent tout de même.

Africa Top Sports

