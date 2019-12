Youssou Touré est très amer. Malade depuis un certain temps et hospitalisé à plusieurs reprises, l’ancien ministre conseiller qui s’est confié à L’Observateur, soutient que son cas nécessite une évacuation à l’étranger. Sauf que le chef de l’Etat n’a pas réagi, alors qu’il a remonté l’information en haut lieu, de même la première Dame.

«Je suis malade depuis un certain temps, j’ai fait remonter l’information au sommet, mais je n’ai aucune réponse. Je n’ai rien contre Macky Sall et personne d’autre, parce que grâce à Dieu je me suis fait tout seul. Ce n’est pas aujourd’hui ni demain que je vais m’agenouiller devant qui que ce soit pour avoir quoi que ce soit », confie, en effet Youssou Touré.

«J’ai été hospitalisé à plusieurs reprises. Personne n’a réagi. Les médecins m’ont dit de me soigner parce que je suis gravement malade… Je ne le dis pas pour qu’on m’assiste, parce que j’ai ma fierté. Je n’ai plus aucun contact. Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi», a encore indiqué l’ancien secrétaire d’Etat à l’alphabétisation.

