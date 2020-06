Les mesures prises par le Président de la République Macky Sall lors du dernier Conseil des ministres sont vivement applaudies par Youssoupha Niang. Dans une intervention faite, ce jeudi, le responsable politique de l’ Alliance Pour la République (APR),dira: » Nous nous félicitons des dernières mesures individuelles prises par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. En nommant certains de ses alliés à des postes de responsabilité, il met en exergue le concept qui lui est si cher » Gagner et gouverner ensemble ».Pour le Chef de l’ Etat, toutes les forces vives doivent concourir au développement du Sénégal.Ainsi, son fameux rappel à l’union autour de l’ essentiel vient , encore une fois de plus, d’être matérialisé et ce, dans ces actes de tous les jours », a dit Youssoupha Niang qui, de regretter : » L’ ouverture prônée par le Président Macky signifie qu’ il n’ est pas un autocrate .Il ne veut pas concentrer pas tous les pouvoirs dans ses mains mais, entend partager les responsabilités. Aujourd’hui, des membres de l’opposition et des partisans de la mouvance s’allient pour ternir l’ image de notre République.Ils sont de très fois mauvaise foi sinon comment comprendre qu’ ils manipulent des jeunes pour trouver à dire sur les décisions présidentielles . Nous allons donc nous dresser en sentinelle contre ces détracteurs.J’ exhorte tout le monde à mouiller davantage le maillot pour accompagner le Président », a averti M.Niang.

