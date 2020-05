Les clichés de Zahia déchaînent les passions ! Sa dernière photo en est la preuve.

Et ce n’est pas la principale concernée qui en a pris pour son grade mais la chanteuse Lââm… Alors qu’elle avait gentiment commenté, elle a fait l’objet d’une attaque gratuite de la part d’un internaute. “Mdr t’existes encore toi ?”.

“Excusez-moi, vous êtes qui ? Retournez vous grattez les c***** sur votre vélo”, lui a-t-elle répondu en faisant référence à la photo de profil de cet internaute. Ce dernier critiquant le poids de la chanteuse qui l’a traité de “cafard”.

“Je crois que ça a été toi la première irrespectueuse. Mais je ne t’en veux pas, avec un père alcoolique. Allez, bonne journée chérie”. Bien évidemment, la star n’en est pas restée là et s’est insurgée : “C’est moi qui ai été la première à vous manquer de respect ? C’est vous qui êtes venu m’emmerder ! Faut arrêter les cachetons petit. Respectez mon père qui est décédé. Vous n’êtes qu’un pauvre mec (…) J’ai terminé avec les poussières comme vous”.

Toujours confinée à Londres

Il y a quelques semaines, la jeune comédienne avait parlé de son confinement à Konbini. “Je n’ai pas l’habitude de cuisiner, du coup, ça m’a permis d’apprendre. Mais ma mère m’aide beaucoup. On fait des appels vidéo par WhatsApp, elle est avec moi et elle me dit exactement ce qu’il faut faire, étape par étape. Je suis aussi mes cours de théâtre par WhatsApp, en vidéo. Et sinon, je dors beaucoup“.

La Rédaction

