La Ziarra annuelle de l’Achoura, un événement religieux, un grand rassemblement des talibés mourides , a été célébrée dans la terre Sainte de Bagdad hier mardi à Thiès. En effet, Serigne Khadim Lo Gaydel a tenu à mettre en garde les Sénégalais sur les catastrophes qui nous guettent à l’horizon dans ce pays.

Comme à l’accoutumée, Serigne Momar Talla Kane un des collaborateurs de Borome Ndam a fait la déclaration de ce guide religieux devant une foule nombreuse venant des quatorze régions du Sénégal. Selon lui, Serigne Khadim Lo a fait des prédictions sur les accidents de la route qui connaissent déjà une ampleur partout au Sénégal. Il a abordé également les tueries à l’arme blanche, les éventuels procès dans les tribunaux, l’abondance de la saison des pluies avec des équilibres saisonnières dans les régions du pays. Ainsi, ceux-ci viennent au Sénégal dans une courte durée . En outre, Serigne Khadim Lo Gaydel recommande à tout musulman de faire ce sacrifice contre ces dérives à savoir : trois mètres de linceul blanc, un kilos de mil et un paquet de sucre. Par ailleurs, parlant de l’histoire de cette rencontre religieuse entre le guide religieux et ses nombreux talibés, Serigne Abdoulaye Thiam est revenu sur le sens venant du Ndiguel de Serigne Saliou Mbacke Borome Ndiouroul » C’est à la fin de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba de 1995 que le khalife a légué ses honorables habits à Serigne Khadim Lo Gaydel lui recommandant l’ordre de mettre une fois dans l’année, surtout le jour de l’achoura ; C’est dans ce sens que Serigne Cheikh Saliou Mbacke certifia que quiconque verrait Borome Ndam sous cette tunique sera admis au paradis » , a t-il laissé entendre . La cérémonie a été clôturé par le récital des panegrytes de Serigne Touba formulés par les talibés qui vivaient l’événement dans la ferveur et la dévotion et leur marabout a formulé des prières à l’endroit de la oumah islamique et tout le Sénégal pour que la paix et la prospérité soient régner dans nos coeurs.

MALICK Sarr Gueye correspondant Sénégal 7 à Thies.