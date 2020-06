Zidane a fait cette déclaration après que Ramos ait mené Los Blancos à vaincre la Real Sociedad 2-1 lors de la rencontre en Liga dimanche soir.

Les hommes de Zidane ont vaincu la Sociedad au Real Arena Stadium, grâce à deux buts de Ramos et Karim Benzema.

“Pour moi, Ramos est le meilleur défenseur du monde”, a déclaré Zidane, cité par le site officiel du Real Madrid.

«Il y a beaucoup de bons défenseurs, mais ce qu’il a accompli depuis de nombreuses années est impressionnant.

“Le connaissant comme moi, parce que j’ai joué avec lui, sa personnalité signifie qu’il s’efforce toujours de faire plus et c’est ce qu’il inculque dans l’équipe et le club.”