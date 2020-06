Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est à Ziguinchor pour une visite de travail. Il s’agira pour le ministre d’échanger avec tous les acteurs universitaires sur toutes les difficultés qui ont entravé son fonctionnement et surtout de faire l’état des chantiers qui sont à l’arrêt depuis un certain temps.

Au moment où nous écrivons ces lignes cheikh Omar Hanne a fait son entrée dans l’amphi théâtrale de l’UASZ où il s’entretien avec les représentants des étudiants, les directeurs de UFR et autres responsables de la dite université.

Nous y reviendrons pour plus de détails.

DEMBO JUNIOR COLY XIBARRU ZIG