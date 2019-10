La venue ce vendredi à Ziguinchor du leader de Pastef/Les Patriotes fait bruit. Déjà très tôt ce vendredi matin, le domicile de la mère d’Ousmane Sonko sis au quartier des HLM Néma, face à la mosquée de ladite cité, a changé de look et d’ambiance. Elle est placé sous surveillance par ces gardes du corps. Près d’une dizaine, ces gardes rapprochés du malheureux candidat à l’élection présidentielle de 2019 (Ousmane Sonko) ont débarqué à Ziguinchor.

Des gardes du corps qui ont tapé dans l’œil des populations et plus particulièrement celles des habitants de la cité qui a vu grandir le leader du Pastef. Ousmane Sonko a toujours posé ses valises dans la maison familiale située aux HLM Néma où un «dispositif sécuritaire» est établi en attendant sa venue dans l’après-midi. Dans un communiqué rendu public hier et paraphé par le président de la coordination départementale de Pastef/Les Patriotes de Ziguinchor, le président Ousmane Sonko a informé les populations de sa visite de deux jours (vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019).

Un programme qui s’établit comme suit : le vendredi 11 octobre 19, il est réservé à ses activités privées et personnelles dont la prière de 14 heures à la Grande Mosquée de Ziguinchor. Le samedi 12 octobre 19 à 11 heures, rencontre avec les militants dans un lieu qui sera communiqué et caravane dans les rues de la commune de Ziguinchor. A 17 heures, conférence de presse ouverte au public.

GFM