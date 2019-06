Ziguinchor : les premières pluies et les dégâts matériels

Les fortes précipitations qui sont tombées dans la nuit d’hier à Ziguinchor étaient accompagnées des vents forts et violents. Elles ont causé d’importants dégâts matériels. Plus d’une cinquantaine de maisons dépouillées de leurs toits. Des poteaux électriques et des arbres arrachés par les rafales de vents. Des familles des quartiers Néma, Alwar et Kandialang ont passé la nuit à la belle étoile.

Aucune perte en vie humaine n’est cependant notée. La mairie annonce une opération coup de poing pour débarrasser les rues et les marchés de la capitale sud du pays des saletés et ordures drainés par les violents et les eaux ruisselantes.