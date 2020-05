En effet, Cheikh Tidiane Sané puisque c’est de lui qu’il s’agit ne possédant aucune pièce d’ identification refuse catégoriquement de décliner son identité et ses origines. Après avoir nommé Bourofaye Diola comme son village d’origine, l’homme tergiverse au moment où les autorités sanitaires devraient procéder au traçage de ses contacts. Plus inquiétant encore il aurait cité la Guinée Bissau et le Ghana comme des pays dont il serait originaire.

Une tergiversation qui entrave gravement le travail des autorités sanitaires qui depuis lors ne peuvent pas procéder au traçage de ses contacts et la mise en quarantaine de ces derniers

Les autorités qui se sont saisies de son téléphone ont mené des investigations qui jusque-là n’ont rien donné sauf que le patient n’est ni de Bourofaye Diola ni de la commune de Boutoupa Camaracounda.

Des sources médicales révèlent que tôt ce matin, Cheikh Tidiane Sané a tenté de s’évader de sa salle d’hospitalisation d’où il est admis depuis hier. Une tentative veine puisqu’il sera arrêté et placé sous haut surveillance.

Que nous cache le vieux Cheikh Tidiane Sané ? Une question que se posent autorités et population de la capitale du sud.

Xibaaru

L’article Ziguinchor : Un cas communautaire tente de s’évader du centre de traitement est apparu en premier sur Snap221.info.