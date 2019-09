Dernière demeure…

Le lieu de l’enterrement du défunt dirigeant prévu dimanche, n’a toujours pas été révélé et fait l’objet, selon des indiscrétions, d’un bras de fer entre la famille et les autorités.

Polémique…

En effet, c’est un sujet sensible et polémique entre la famille et le gouvernement. Ce dernier souhaite en effet qu’il soit enterré dans un cimetière réservé aux héros de la guerre d’indépendance du Zimbabwe, quand ses proches préféreraient qu’il repose dans son village.

Famille…

D’ailleurs, le neveu du défunt président, Leo Mugabe, dit ne pas savoir où son oncle souhaitait être enterré. Mais pour lui, des obsèques au » Champ des héros de la Nation « , telles que prévues avant sa destitution, seraient des obsèques officielles organisées par le tombeur de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa. Ce qui gênerait la famille