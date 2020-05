Avant de devenir l’entraîneur à succès du Real Madrid, Zinedine Zidane a appris ses gammes sous les ordres de Carlo Ancelotti, lorsque l’Italien officiait au sein de la Casa Blanca. Mais les deux hommes s’étaient déjà côtoyés à la Juventus, à l’époque où ZZ était encore joueur. Une collaboration qui a marqué un Ancelotti adepte du 4-4-2.

« Avec Zidane, j’ai essayé de changer mes idées sur le système. Zidane est le premier joueur qui m’a donné la possibilité de changer de système et de jouer d’une manière différente. Quand j’ai eu Zidane la première année, j’ai joué en 3-4-1-2 avec Del Piero et Inzaghi devant et Zidane un peu en retrait. L’année suivante, j’ai joué avec quatre défenseurs, mais en gardant deux attaquants et un numéro 10 comme Zidane. Zidane a changé mon idée du football. Avant, j’ai focalisé sur le 4-4-2. Avec Zidane, j’ai changé et je voulais le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il soit le plus à l’aise possible sur le terrain », a-t-il confié à Skysports.