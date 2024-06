De nouvelles informations ont émergé concernant l’affaire impliquant Pape Ansou Cissé, surnommé « Lac de Guiers 2 ». Selon nos sources, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a qualifié le dossier du célèbre lutteur de criminel, initiant ainsi une procédure judiciaire et sollicitant un mandat de dépôt.

Le juge d’instruction du deuxième cabinet, responsable du dossier, a accusé et placé en détention préventive le leader de l’écurie Walo pour association de malfaiteurs et escroquerie. Il est actuellement incarcéré à la prison de Rebeuss. Il y a 17 plaignants dans cette affaire, et les dommages estimés s’élèvent à environ cinquante millions de francs CFA.

D’après Seneweb, le procureur a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre d’Abdou Salam Diagne, un complice de Lac 2.

Pour mémoire, Lac 2 a été transféré hier jeudi au commissariat central de Guédiawaye, après quoi il a été renvoyé au parquet.