C’est un choc pour Idrissa Seck et sa famille. Son fils, Abdoulaye Seck, a été arrêté pour trafic international de drogue, selon les informations obtenues par E-Media. Il fait partie d’un groupe appréhendé par l’Ocrtis avec 18 kg de cocaïne, suite à une opération soigneusement orchestrée par les forces de l’ordre de Dakar, Kaolack et Mbour. Cette saisie comprenait également des titres de propriété foncière et des armes.

Il convient de rappeler que lors de la dernière élection présidentielle, Abdoulaye Seck, le fils aîné d’Idrissa Seck, s’était activement engagé dans la campagne de son père. Il a été très visible durant toute la campagne, exhortant les Sénégalais à soutenir son père pour l’élection de 2024.