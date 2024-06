Monsieur le Ministre,

Je vous adresse cette lettre au nom de nombreux Sénégalais, qui sont profondément préoccupés par la situation actuelle des services de télécommunication dans notre pays. En tant que citoyens, nous sommes fatigués d’être livrés à nous-mêmes face aux abus des contrats d’adhésion des entreprises de télécommunication. Les attentes envers votre ministère sont immenses, et nous espérons que vous prendrez les mesures nécessaires pour améliorer la qualité et l’accessibilité des services de télécommunication au Sénégal.

Qualité de Service et Transparence : Les utilisateurs sont souvent confrontés à une qualité de connexion médiocre et à des débits internet inconstants. Il est crucial d’établir des indicateurs de performance clairs et accessibles pour permettre aux consommateurs de vérifier que les services fournis respectent les normes. La mise en place de systèmes de surveillance indépendants pourrait garantir la transparence et la conformité aux standards internationaux.

Infrastructure et Investissements : Le développement des infrastructures est indispensable pour assurer une connexion stable et rapide. Investir encore plus dans la fibre optique et moderniser les infrastructures existantes permettra d’améliorer la qualité du service. De plus, favoriser les partenariats public-privé peut accélérer ce processus et garantir des résultats à long terme.

Coûts et Accessibilité : Les coûts des forfaits internet sont élevés et souvent basés sur la quantité de données consommées, ce qui est inadéquat à l’ère des contenus haute définition et de l’usage intensif des réseaux sociaux. Il est impératif de réviser les modèles tarifaires pour les rendre plus accessibles et équitables. Des forfaits illimités ou des options plus flexibles seraient bénéfiques pour les consommateurs.

Régulation et Contrôle : L’ARTP doit jouer un rôle plus actif dans la régulation du marché. Un contrôle plus strict des opérateurs et la mise en place de sanctions en cas de non-respect des engagements contractuels garantiront une meilleure protection des consommateurs. De plus, il serait utile de créer un service de médiation pour résoudre les litiges entre les consommateurs et les opérateurs.

Innovation et Compétitivité : Encourager l’innovation en facilitant l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché pourrait dynamiser le secteur des télécommunications. Une concurrence accrue inciterait les opérateurs à améliorer leurs offres et services. De plus, le développement de notre propre data center et l’implantation de serveurs locaux par les multinationales du cloud renforceront notre compétitivité internationale, notamment dans des secteurs comme le gaming.

Formation et Sensibilisation : Il est également important de sensibiliser les consommateurs à leurs droits et de leur fournir des outils pour mieux comprendre et utiliser les services de télécommunication. Des campagnes de formation et d’information contribueront à un usage plus optimal et éclairé des technologies disponibles.

En résumé, les actions suivantes sont cruciales : amélioration des infrastructures, révision des coûts et des modèles tarifaires, régulation stricte du marché, encouragement à l’innovation et à la concurrence, et éducation des consommateurs. Nous espérons que ces suggestions seront prises en compte et que des mesures concrètes seront rapidement mises en œuvre pour répondre aux attentes des Sénégalais.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Mamadou Mansour Diop