Mahammed Boun Abdallah Dionne vient de tourner le dos à la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar pour déclarer sa candidature à la Présidentielle de 2024.

Ce, quelques jours après son audience avec le Président Macky Sall, au soir du Conseil des ministres mercredi dernier et sa visite au pas de chargé effectuée auprès du Khalife des mourides, L’ancien Premier ministre (2014-2019) Boun Abdallah Dionne a décidé de ne pas se ranger derrière Amadou Ba, choix de son mentor Macky Sall pour diriger la coalition BBY.

Il se démarque et s’engage à travers une déclaration que nous vous proposons in-extenso, « pour une refondation et un réajustement des règles de la vie économique, politique et sociale sénégalaise sur des standards élevés à définir, à partir d’une vision commune de l’avenir »